https://static.news.ru/photo/5938e068-26f4-11ea-825f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД представили макет нового электронного билета на поезда дальнего следования, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года.

Согласно ролику компании, бланк содержит просьбу для пассажиров нижних полок разрешать своим соседям с верхних мест посидеть внизу днём.

В качестве одного из примеров компания показала билет на верхнюю полку.

Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке, — говорится в описании.

Для пассажиров, купивших нижнее место, последнее предложение отличается: «В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что РЖД с 8 декабря поменяли график движения поездов и увеличили их количество. Новый график будет действовать в течение года, в нём появятся 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов.