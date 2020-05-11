Талоны на маски и перчатки предлагают ввести в РФ

https://static.news.ru/photo/dcb89cb4-9326-11ea-a6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Талоны могут быть введены на приобретение масок и перчаток, а также санитайзеров. Карточная система, по мнению инициаторов, позволит снизить цену аксессуаров и побороть спекуляцию.

Предложил талоны депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который обратился с этим к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Прошу Вас рассмотреть возможность внедрения в розничную торговлю «карточной системы» для приобретения товаров, необходимых для профилактики заражения в тех регионах, где это будет иметь смысл и не будет противоречить уже принятым мерам безопасности, — приводит цитату из обращения РИА Новости.

Поводом для такой инициативы послужила в разы выросшая цена на маски и перчатки. Если раньше маску можно было купить за цену от 5 до 15 рублей, то сейчас маски продаются, начиная от 50 до 300 рублей за штуку.

На этом наживаются спекулянты, которые продают перчатки и маски в отдельных городах по завышенным ценам. Всё это вызывает тревогу и недоверие со стороны населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация Санкт-Петербурга сообщила об установке новых вендинговых автоматов в метрополитене города. В них будут продавать маски, перчатки и антисептики.