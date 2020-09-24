Сюрпризы счётчиков: горе от ума

Интеллектуальный учёт электроэнергии может быть оплачен из кошельков простых граждан. Сумму в этом случае укажут в коммунальной платёжке. По информации «Коммерсанта», дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд рублей в год, или в 1% роста конечной цены на электроэнергию.

Решение об этом ещё не принято , но правительство уже поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учёта электроэнергии в коммунальные платежи граждан. Срок исполнения поручения — 19 ноября.

В распоряжении также говорится о необходимости до 6 октября подготовить предложения по «дополнительному росту тарифов на электроэнергию». Они должны быть проработаны с учётом затрат на установку приборов на ближайшие три года.

Бесплатных счетчиков не бывает, считает директор Института экономики естественных монополий РАНХиГС Сергей Репетюк.

Установка и замена счетчиков и раньше не была бесплатной, просто потребитель оплачивал эту услугу не по коммунальной квитанции. Озвученная цифра нагрузки на потребителей в 1% роста конечной цены на электроэнергию выглядит весьма приблизительной, но даже если это и так, то сумма платежа увеличится очень незначительно Сергей Репетюк директор Института экономики естественных монополий РАНХиГС директор Института экономики естественных монополий РАНХиГС

По его мнению, выгода от использования умного счётчика перекроет возможные расходы на его установку.

Если счётчики будут дистанционно передавать показания, то это сократит издержки регулируемой компании на содержание колл-центров, зарплату проверяющих, а значит, положительно повлияет на цифру тарифа, — сказал он.

Счётчики, дистанционно передающие показания, придут на смену тётенькам с блокнотами, которые обходят каждый дом, каждый этаж, и вручную записывают пятизначные цифры. В плане безопасности тоже есть свои плюсы: например, если датчик зафиксировал короткое замыкание, система отправляет в диспетчерскую оповещение.

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Юрист, эксперт в сфере ЖКХ Ольга Перминова говорит, что действительно, потребителям придётся нести расходы на установку умных счётчиков, соответствующий закон был принят ещё в декабре 2018 года.

Но потребитель не обязан ставить себе этот счетчик сразу же, это можно сделать по окончании действия предыдущего прибора учёта. Закон обязывает поставщика ресурса обеспечить потребителя приборами учёта нового поколения Ольга Перминова эксперт в сфере ЖКХ эксперт в сфере ЖКХ

Получается, расходы неизбежны, несмотря на то, что в последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%. Однако переход на интеллектуальные системы учёта предусмотрен не только для частных потребителей, но и для юридических лиц. Впрочем, это может оказаться даже выгодным за счёт возможности участия в электронной коммерции.

Установка интеллектуальных систем учёта на объектах позволит юридическим лицам приобретать электроэнергию у производителей на розничных рынках, существенно снижая затраты, а также пользоваться комплексным сервисом по сопровождению договоров купли-продажи Валентин Маслов исполнительный директор платформы Е2В исполнительный директор платформы Е2В

В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счётчиков. Это переход на безбумажную технологию — факт поверки теперь будет подтверждаться только в электронном виде. Владельцы счетчиков смогут ознакомиться с данными, получив доступ в ФГИС «Аршин» (это федеральная информационная система Госстандарта).

Согласно закону об интеллектуальном учёте электроэнергии, с 1 июля 2020 года за установку счётчиков и их проверку будут отвечать поставщики энергии (для жителей многоквартирных домов) и сетевые компании (для предприятий и частных домов). Это их обязанность — следить за точностью показаний. Но потребителям все равно стоит сверять данные квитанций с реальными цифрами на счётчике, чтобы не было завышенных показаний.

В данный закон включены нормы, которые позволят организовать систему удаленного ограничения «хронических» неплательщиков за электроэнергию. К радости недобросовестных потребителей, система эта ещё не создана.