Свинина и сало могут исчезнуть с прилавков на Украине

https://static.news.ru/photo/020b6bb6-cf82-11eb-96dc-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

За полгода импорт свинины на Украину превысил экспорт в шесть раз. Главными поставщиками за это время стали Дания, Польша и Нидерланды. Об этом пишет ТАСС.

Общее количество свинины и сала на Украине стало резко снижаться. Это произошло из-за того, что поголовье свиней лишь уменьшается. При этом на экспорт было отправлено всего 717 тонн, в то время как импортировано было свыше 10,3 тысячи тонн свинины.

Цена на зерновую и белковую группы, которые являются основными компонентами для производства комбикормов и кормления свиней, с начала 2019 года выросла на 20–40%, и цены продолжают расти, — сообщила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Ольга Махно.

Из-за того что корм значительно подорожал, рентабельность выращивания свиней в стране значительно снизилась. Разница между затратами на выращивание и реализуемой ценой минимальна, поэтому украинские производители с трудом держатся на плаву. Если ситуация не изменится, то в ближайшее время производители будут вынуждены вырезать поголовье. Подобная ситуация в дальнейшем приведёт к дефициту свинины и сала.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России обязало торговые сети и производителей обосновать повышение цен на мясо. Бизнес будет вынужден отчитываться.