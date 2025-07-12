Обалденные биточки из пюре с фаршем за 20 минут! Фишка в панировке

Обалденные биточки из пюре с фаршем за 20 минут — пальчики оближешь! Фишка в панировке!Картофельные котлеты с мясной начинкой — сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить дома. Нежное картофельное пюре отлично сочетается с пряным мясным фаршем, а панировка из кукурузных хлопьев придает хрустящую текстуру.
Ингредиенты
- Картофель – 1 кг
- Мясной фарш – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Крахмал – 2 ст. л.
- Соль по вкусу
- Чёрный перец по вкусу
- Паприка – по желанию
- Растительное масло – для жарки
- Репчатый лук – 1 шт.
Панировка
- Кукурузные хлопья несладкие — 100 г
- Яйцо – 1 шт.
Приготовление
- Отварите картофель и разомните его в пюре, добавьте соль, яйцо и крахмал, перемешайте. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте мясной фарш, приправьте солью, перцем и паприкой, готовьте до готовности. Возьмите немного картофельного пюре, сделайте углубление и положите внутрь мясную начинку. Закройте и сформируйте котлеты.
- Обваляйте котлеты сначала в кукурузных хлопьях, затем окуните в взбитое яйцо и снова обваляйте в хлопьях. Жарьте котлеты на разогретом растительном масле до золотистой корочки.
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