Строительство войдёт в список пострадавших от пандемии отраслей

https://static.news.ru/photo/84c36ff6-853a-11ea-ae08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительная сфера будет включена в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Проработать этот вопрос правительству предстоит до 20 мая.

Указание об этом включено в перечень поручений президента по итогам совещания, посвящённого развитию отрасли. Оно состоялось 16 апреля.

В документе отмечено, что включение строительства в список пострадавших секторов российской экономики необходим «для оказания мер федеральной поддержки в субъектах Российской Федерации, в которых с учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о приостановлении строительных работ».

Одновременно руководству регионов поручено обеспечить мониторинг состояния застройщиков, которые реализуют проекты по строительству жилья с привлечением средств участников долевого строительства, а также утвердить региональные планы мероприятий по поддержке строительной отрасли в связи с пандемией.

Кроме того, как писал NEWS.ru, правительству предписано до 1 мая обеспечить утверждение льготной ипотечной программы по ставке 6,5% на жильё в новостройках.