Строительство войдёт в список пострадавших от пандемии отраслей

Строительная сфера будет включена в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Проработать этот вопрос правительству предстоит до 20 мая.
Указание об этом
В документе отмечено, что включение строительства в список пострадавших секторов российской экономики необходим «для оказания мер федеральной поддержки в субъектах Российской Федерации, в которых с учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о приостановлении строительных работ».
Одновременно руководству регионов поручено обеспечить мониторинг состояния застройщиков, которые реализуют проекты по строительству жилья с привлечением средств участников долевого строительства, а также утвердить региональные планы мероприятий по поддержке строительной отрасли в связи с пандемией.
Кроме того, как писал NEWS.ru, правительству предписано до 1 мая обеспечить утверждение льготной ипотечной программы по ставке 6,5% на жильё в новостройках.
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