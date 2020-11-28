Строительство «Северного потока — 2» может возобновиться в декабре

https://static.news.ru/photo/9c9bd72c-3191-11eb-9c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

По данным компании Nord Stream 2 AG, строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет продолжено в начале декабря после годичной паузы.

Управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом 5 декабря там строительных работ, — сообщила немецкая радиостанция NDR со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG.

По данным СМИ, именно в этом районе заканчиваются две ветки будущих трубопроводов, которые ведут от точки выхода на берег «Северного потока — 2» — станции в Лубмине — в Балтийское море.

Как писал NEWS.ru, российское трубоукладочное судно «Академик Черский», с которым связывают надежды на достройку газопровода «Северный поток — 2», прибыло в Калининградскую область и встало на рейде Куршской косы. Ранее трубоукладчик покинул германский порт Мукран, где располагается логистическая база проекта. Позже из этого порта вышли российские вспомогательные суда «Умка» и «Финвал». В настоящее время неподалёку от «Академика Черского» находятся также вспомогательные корабли «Балкан» и «Балтийский исследователь».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.