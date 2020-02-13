Сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ в январе в рамках Венского соглашения составило 2,05 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,7 млн.
Согласно отчёту Международного энергетического агентства, таким образом условия новой сделки были выполнены на 123%,
Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты предположили, что участники соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ могут в очередной раз уменьшить своё производство.12 февраля организация экспортёров понизила прогноз потребления чёрного золота на фоне распространения эпидемии коронавируса в КНР. Аналитики полагают, что в таких условиях сделка картеля — единственный механизм, способный стабилизировать сырьевые цены.
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