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Решение продлить сделку ОПЕК+ по снижению нефтедобычи пока не принималось, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Нет, — ответил представитель Кремля. Он также не уточнил срок, когда Москва озвучит свою позицию по данному вопросу. По его словам, это произойдёт «своевременно», пишет ТАСС. Участники соглашения о сокращении...