https://static.news.ru/photo/6aad7ca4-565c-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Ailin/Xinhua/Global Look Press

Министр финансов Королевства Саудовская Аравия Мухаммед аль-Джадаан заявил, что страны «Большой двадцатки» (G20) договорились принять меры, чтобы смягчить воздействие коронавируса на мировую экономику.

«Группа двадцати» готова смягчить влияние коронавируса на мировую экономику, — цитирует телеканал Al-Arabiya заявление аль-Джадаана.

Мухаммед аль-Джадаан сообщил об этом в ходе саммита G20, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ранее на саммите был озвучен прогноз Международного валютного фонда, что эпидемия коронавируса может привести к сокращению глобального роста экономики на 0,1 п.п.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля Эр-Рияд, опасаясь, что эпидемия коронавируса обрушит спрос на топливо, предложил дополнительно сократить добычу нефти к действующей квоте. Созванный техкомитет ОПЕК+ рекомендовал 24 странам-участницам усилить сокращение добычи нефти ещё на 600 тыс. б/с к действующей квоте в 1,7 млн б/с на второй квартал. Россия тогда отказалась соглашаться и взяла время на внутренние консультации.