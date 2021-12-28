Страховщики предупредили о подорожании ОСАГО до 60%

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс предупредил о повышении стоимости ОСАГО до 60% для некоторых потребителей. Этому могут способствовать отмена учёта ТС и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей, пишут «Известия».

Однако автовладельцы, которые редко попадают в аварии, практически не заметят подорожания, считает глава ВСС.

Мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования. Мы ожидаем появления законопроекта в I квартале 2022 года, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут, — пояснил Игорь Юргенс.

Глава союза страховщиков считает, что предложение Центробанка по расширению тарифного коридора будет принято уже ближайшее время. Последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне до 5,3 тысячи рублей. Но уже в новом году ожидается рост стоимости рынка страхования на 5–8%.

Увеличение компенсации ущерба до двух миллионов рублей и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО, но и повысят стоимость полиса, — отметил собеседник издания.

Ранее Министерство финансов России согласовало поправки в ОСАГО с профильными ведомствами. Речь идёт об увеличении лимита выплат пострадавшим в ДТП в четыре раза и запрете для страховщиков учитывать износ автомобиля.