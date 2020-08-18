Стоимость недельного тура на двоих на юг России подешевела на 15-20%

https://static.news.ru/photo/701a7d78-e12a-11ea-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стоимость тура на неделю для двоих на Юг России с вылетом из Москвы подешевела на 15-20%.

Специалисты АТОР связывают удешевление туров с приближением начала учебного года и открытием границ с Абхазией и Турцией.

Сейчас минимальные цены недельных туров с авиаперелётом 22-28 августа на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 22,7-25,8 тыс. рублей на двоих. Для вылетов 15-21 августа этот диапазон был 26,7-32,9 тыс. рублей на двоих. Таким образом, стартовые цены на туры на Юг России снизились на 15-20%, — привели сообщение ассоциации в ТАСС.

Отмечается что наибольшее снижение стоимости туров зафиксировано в Анапе, Геленджике и Сочи. При этом, цены снизились для сегмента эконом-класса. Более дорогой отдых пользуется популярностью: отели заполнены, а стоимость проживания не снижалась.

Самый дешёвый тур на конец августа можно приобрести в Алушту. За недельное проживание эконом-класса на двоих без питания нужно будет заплатить 22,7 тысяч рублей. Чуть подороже туры в Красную Поляну, цены начинаются от 22,9 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в АТОР сообщили о существенном снижении цен на недельные туры в Турцию с вылетами из Москвы. В конце августа они подешевели на четверть по сравнению с аналогичным отдыхом в середине месяца. Теперь тур с вылетом из Москвы 22-28 августа и проживанием в трёхзвёздочной гостинице в Кемере можно приобрести за 31 тысячу рублей.