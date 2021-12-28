Стоимость нефти марки Brent превысила $79

На лондонской бирже ICE стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent превысила $79 за баррель впервые с ноября этого года по состоянию на вторник, 28 декабря. Одновременно с этим отмечается рост Индекса МосБиржи, который прибавляет больше 0,5%.

По состоянию на утро вторника на мировых рынках позитивные настроения сохраняются. Хотя фьючерсы на ведущие индексы США и Европы чуть «минусуют», что выглядит вполне естественным после вчерашнего роста, ключевые азиатские индексы повышаются. Растут и цены на нефть и промышленные металлы, отыгрывая уверенность инвесторов в устойчивости мировой экономики, — рассказал агентству ПРАЙМ аналитик Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

По сообщениям экспертов, цены на нефть восстанавливаются на ожиданиях того, что ситуация с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон» не окажет существенного негативного влияния на спрос на топливо и на темпы восстановления мировой экономики.

Ранее участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе 2022 года продолжать наращивать добычу нефти. После Нового года объёмы возрастут на плановые 0,4 млн баррелей в сутки.

30 ноября цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 5%. Она составила $69,4 за баррель. Стоимость нефти упала ниже $70 впервые с 24 августа.