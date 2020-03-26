https://static.news.ru/photo/18a9284c-6ea6-11ea-9955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость американской валюты на Мосбирже прибавила более 1% по сравнению с предыдущей сессией — до отметки 79,1 рубля за единицу. Минимальный показатель 25 марта 2020 года составлял 76,97 рубля.

Евро также подорожал на 1% — до 85,35 рубля. Ослабление российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Фьючерсы с поставкой в мае на смесь марки Brent потеряли 2,25% — баррель подешевел до $26,54. Сорт WTI потерял в цене 2,3%, его торгуют по $23,46 за «бочку».

Российский рубль немного ускорил падение по отношению к американскому доллару и евро во время торгов на Мосбирже. На стоимость валюты РФ повлияло начало телеобращения главы РФ Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19).

Потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года выросли на 0,3%. До этого стоимость товаров росла каждую неделю на 0,1%. С начала 2020-го инфляция увеличилась на 1,3%, а с начала марта прибавила 0,5%. В годовых значениях инфляция в стране складывается на уровне 2,5%.

Падение рубля, произошедшее в феврале — марте 2020 года, вызовет временное ускорение инфляции в РФ. По данным ЦБ РФ, негативные явления могут начаться в ближайшие месяцы. Регулятор добавил, что замедленный внутренний и внешний рост является важным дезинфляционным фактором и окажет сдерживающее влияние на инфляцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин предложил дать компаниям малого и среднего предпринимательства отсрочку по всем налогам, кроме налога на добавленную стоимость (НДС). Меры будут действовать в течение шести месяцев.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.