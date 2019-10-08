https://static.news.ru/photo/3883277e-e9c4-11e9-9e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Аренда однокомнатных квартир в Москве в среднем составляет 38 тысяч рублей в месяц. Как подсчитали аналитики «Яндекс.Недвижимость», за год этот показатель вырос на 15%.

В обзоре столичного рынка аренды жилья на сайте компании указано, что «однушки» в начале 2018 года сдавались в среднем по 30 тысяч рублей, к сентябрю цены подскочили до 33 тысяч.

В начале 2019 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве в среднем составляла 35 тысяч рублей, а к 1 сентября выросла до 38 тысяч рублей. При этом в обзоре указывается на сильный разброс цен. К примеру, в новомосковском Троицке квартиру без отделки и в новостройке можно снять за 9000 рублей в месяц. В пределах МКАД самая дешёвая «однушка» сдаётся за 15 тысяч рублей, а самая дорогая позиция — это 100-метровые студии в небоскрёбах «Москва-Сити» за 500 тысяч рублей в месяц.

Двухкомнатные квартиры в среднем подорожали за год на 30% — до 65 тысяч рублей в месяц.

В обзоре подчёркивается, что спрос на аренду квартир в столице продолжает расти. В январе–августе «Яндекс» зафиксировал 11,7 млн соответствующих поисковых запросов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Но объём предложения, резко выросший прошлым летом на фоне ЧМ-2018 по футболу, существенно упал.

По данным авторов обзора, больше всего квартир предлагается в аренду на западе Москвы. Чемпионом оказался район метро «Планерная». При этом ищут жильё в других районах — возле станций Кольцевой линии и недалеко от вокзалов.

Лидером интереса арендаторов стал район станции метро «Белорусская» (почти 11% поисковых запросов).

Как писал News.ru, самым дорогим лотом на рынке арендного жилья в столице в августе стала квартира за 750 тысяч рублей в месяц. По данным риелторов, за эти деньги желающие могут снять трёхкомнатный пентхаус в 38-этажном элитном жилом комплексе «Воробьёвы горы», который находится на Мосфильмовской улице.