Стало известно, сколько трудящихся добавит России новый пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/54d773f6-b7d8-11eb-ad48-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за повышения пенсионного возраста численность экономически активного населения в России к 2028 году должна вырасти на 3,5 млн человек, или на 4,6%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчёты старшего научного сотрудника РАНХиГС Виктора Ляшка. За основу для такой оценки он взял данные обследования рабочей силы за 2010–2019 годы, демографический прогноз Росстата и расчёты Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС.

Без повышения возраста выхода на пенсию численность экономически активных уже в 2018–2025 годы сократилась бы на 5,1 млн человек, в результате к 2028 году этот показатель составил бы только 71,1 млн человек. Благодаря реформе снижение к 2025 году составит лишь 1,9 млн, после чего начнётся прирост этого показателя (к 2028 году — на 0,3 млн) — до уровня в 74,6 млн человек, — говорится в исследовании.

По прогнозу, снижение численности рабочей силы всё равно произойдёт в большинстве российских регионов. Исключение составят только 16 субъектов, в числе которых Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Чечня, Ингушетия и Дагестан.

В исследовании также отмечается, что в ряде регионов могут увеличиться показатели бедности среди граждан нового предпенсионного возраста. Например, в Карелии, Пермском крае и Саратовской области, где фиксируется высокий средний возраст населения и низкий уровень занятости, такое сочетание и может привести к росту безработицы среди этой категории трудящихся.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать свою пенсию. Для этого необходимо использовать специальную формулу. Она выглядит следующим образом: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата.