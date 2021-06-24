Стало известно, представителям каких профессий выгодно переезжать в Москву

Стало известно, какие профессии являются прибыльными при переезде в Москву. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование hh.ru и ЦИАН.

Так, с наименьшими потерями сменить место жительства могут специалисты в сфере IT, сотрудники банков, менеджеры по продажам, юристы и рекламщики. Сильнее всего беднеют после переезда в столицу работники транспортной сферы, индустрии гостеприимства, производств и обслуживающий персонал.

Отмечается, что аналитики разбирали два сценария: когда человек до переезда живёт с родственниками и когда арендует жильё. В первом случае жителям большинства регионов России переезжать в Москву нецелесообразно, во втором случае финансово выгодна смена жительства для граждан 16 из 34 городов.

Ранее сообщалось, что в июне самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые работодателями Москвы и Санкт-Петербурга, связаны с IT-отраслью. В то же время в Воронеже, Краснодаре и Красноярске в пятёрку самых высокооплачиваемых вакансий входят позиции врачей.