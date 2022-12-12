Стало известно, насколько обеднели российские кинотеатры Совфед зафиксировал падение сборов российских кинотеатров на 56-70%

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Профильный комитет Совфеда по экономполитике зафиксировал сокращение сборов российских кинотеатров на 56-70%. В письме, направленном помощнику президента РФ Максиму Орешкину, утверждается, что при таком высоком уровне падения доходности кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструировать кинотеатры, передает ТАСС.

Отрасль приводит следующие цифры: уровень падения сборов 56-70% (при таком уровне падения кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию, содержать кинотеатры), — написано документе, который подписал глава комитета Совфеда Андрей Кутепов.

Агентство уточняет, что сенаторы провели расчеты на основе данных Ассоциации владельцев кинотеатров. По данным комитета, отрасль ушла в убыток на 4,5 млрд рублей. При этом приток клиентов по Пушкинской карте составил 30%. Это, как указывают в комитете, «позволило выдержать первый удар после начала специальной военной операции».

В документе утверждается, что в России есть множество кинотеатров, которые сократили показы в рабочие дни и демонстрируют кино только по выходным ввиду отсутствия фильмов для показа. Комитет подчеркивает, что в пандемию коронавируса кинотеатры выжили благодаря поддержке со стороны государства. Сейчас подобные субсидии не выплачиваются.

Выход из ситуации, как указали в Совфеде, может обеспечить возможность принудительного использования лицензий в отношении авторских и смежных прав, позволяющих выпускать в прокат иностранные фильмы.

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предложил предоставить российским кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей. Предполагается, что отсрочка будет действовать до тех пор, пока Министерство культуры не согласует механизмы «нормального функционирования отрасли» со всеми ее участниками.