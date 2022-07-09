Стало известно, на сколько упали ставки по потребительским кредитам РБК: ставки по потребительским кредитам упали ниже 20% годовых

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Крупные российские банки начали снижать кредитные ставки для граждан РФ. Рекордные сокращения прошли с 30 июня по 7 июля, пишет РБК со ссылкой на данные платформы «Финуслуги». Таким образом, средняя ставка по потребительским кредитам упала на 3,93%, остановившись на показателе 18,66% годовых. Стоимость необеспеченных кредитов (долгов) в среднем упала на 4,26%, дойдя до отметки в 19,5% годовых. Также снизилась ставка в сегменте залоговых кредитов до 16,35% годовых.

Всего из топ-20 отечественных кредитных организаций условия по потребительским кредитам смягчили 11 банков: ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому банки могут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Нововведение призвано снизить концентрацию валюты на банковских депозитах. Согласно закону, в договоре банковского вклада в иностранной валюте, который заключается компанией с кредитной организацией, может быть оговорено взимание комиссии, превышающей сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Введение отрицательных ставок по данным вкладам правительство России одобрило в конце июня. В Минэкономразвития отметили, что такая мера будет способствовать дедолларизации экономики и стимулировать компании к отказу от долларов и евро, поскольку из-за санкций банки не могут наращивать валютные активы и проводить операции в валюте.