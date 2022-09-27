Стало известно, кто будет выплачивать ипотеку за мобилизованных Юрист Хантимиров: наследники и поручители должны выплачивать ипотеку за мобилизованных

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Призванные по мобилизации на военную службу россияне не освобождаются от обязанности платить по ипотеке. Подобного рода законодательные акты в стране отсутствуют. В случае гибели мобилизованных за их кредиты отвечают наследники и поручители. Об этом РИА Недвижимость рассказали опрошенные юристы.

По словам юриста адвокатского бюро Asteriks Степана Хантимирова, в настоящее время мобилизованные граждане должны обслуживать ипотеку в полном объеме, поскольку нормативных документов, отменяющих данное обязательство, пока нет.

Также ответственность за долги заемщика несет поручитель. Об этом напомнил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Исходя из того, что практически всегда при оформлении ипотеки составляется договор поручительства, обязанности выплачивать кредит погибшего ложатся на указанного в договоре, — сказал он.

Юрист также уточнил, что действующее законодательство освобождает страховщиков от выплаты вомезений при военных действиях, маневрах или военных мероприятиях.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому участникам СВО предоставят льготный период для приостановки платежей или уменьшения их размера. Также предполагается, что в случае гибели военнослужащего или получения им увечья кредиты будут автоматически погашены.