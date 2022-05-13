Стало известно, когда ждать нового взлёта газовых цен в Европе Эксперт по энергетике Белогорьев: судьба стоимости газа решится 20–21 мая

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Судьба стоимости газа в Европе решится 20–21 мая, когда компании должны будут его оплачивать, сообщил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев ФБА «Экономика сегодня». Если они откажутся оплачивать топливо в рублях и поставки прекратятся, цены взлетят, отметил он.

Момент истины наступит 20–21 мая, когда у большинства европейских компаний наступит срок оплаты за газ. <...> Почти все страны ЕС заявили о том, что они не принимают рублёвую схему расчётов, хотя 4 мая 2022 года вышел указ президента РФ, который смягчит положение. Реакция партнёров на это непонятна, но риск остановки поставок газа в ЕС есть, — сказал Белогорьев.

Он добавил, что без остановки российских поставок оснований для дальнейшего роста цен не будет, немного повысятся котировки в октябре из-за начала отопительного сезона. Кроме того, по словам Белогорьева, на газовый спрос влияет состояние ветровой и солнечной генерации в Европе.

Накануне стало известно, что Россия уже 13 мая может прекратить поставки газа в Финляндию и что высокопоставленные политики страны предупреждены об этом. Отмечается, что до этого финские власти предполагали прекращение импорта газа из РФ 23 мая, в день оплаты счетов.