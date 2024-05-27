Стало известно, какие тренажеры российского производства нужны спортклубам Глава фитнес-сообщества Силина: Россия еще не наладила выпуск кардиотренажеров

Национальное фитнес-сообщество просит поддержать производство российского спортоборудования, рассказала NEWS.ru глава организации Елена Силина. Она отметила, что намерена обратиться с данной инициативой к правительству РФ и Министерству спорта РФ. По ее словам, на фоне санкций рынок РФ покинули 10 из 50 крупных поставщиков инвентаря из Европы и США.

Собеседница подчеркнула, что, тем не менее, отечественные производители получили возможность расширить производство: в 2023-м объемы поставок выросли на 35%, а реализация продукции увеличилась на 25% по сравнению с 2022-м.

По ее словам, в линейке почти 300 российских профильных компаний практически отсутствуют высокотехнологичные образцы с «умными» мониторами контроля качества тренинга. Глава организации подчеркнула, что отечественные фирмы, в основном, специализируются на силовом оборудовании — штанги, гири, гантели, а также роллы и пилатес-кольца для групповых программ.

В их линейке практически отсутствует кардиооборудование (беговые дорожки, велотренажеры, эллиптические и гребные тренажеры), а также высокотехнологичные образцы с умными цифровыми мониторами контроля качества тренинга, — добавила Силина.

По ее словам, производители в России готовы заняться замещением выпавшего импорта по данным категориям, но им требуется государственная поддержка, в том числе возможность софинансирования проектов и субсидии. Силина добавила, что для запуска новых мощностей, выпускающих в том числе линейки дефицитной для рынка спортивной продукции, необходимы инвестиции от 1 млрд рублей на каждое такое производство.

При этом для запуска новых мощностей, выпускающих в том числе линейки дефицитной для рынка спортивной продукции, необходимы инвестиции от 1 млрд рублей на каждое такое производство, — отметила Силина.

Эксперт подчеркнула, что отрасль предлагает ввести льготную ставку кредитования для резидентов индустриально-спортивных кластеров — организаций в сфере производства спортивного оборудования, инвентаря, сырья и комплектующих, а также разработки ИТ-решений для отрасли на уровне не выше 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ. Также нужно предусмотреть для них специальные механизмы преференциального предоставления земельных участков и подведения инженерных коммуникаций, упрощение процедуры изменения категории земель, добавила Силина.

Еще один потенциальной эффективный механизм — введение госзаказа. Введение комплекса мер позволит обеспечить опережающее технологическое превосходство, что является конкурентным преимуществом при выводе на экспортные рынки (B2B и В2G): стран Таможенного союза, БРИКС, ШОС, АСЕАН, — подытожила Силина.

Ранее Национальное фитнес-сообщество направило главе правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором попросило о льготах для спортклубов. В частности, представители индустрии рассчитывают, что кабмин внесет поправки в перечень отраслей.