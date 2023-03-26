«Национальное фитнес-сообщество» просит Мишустина о льготном кредитовании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Национальное фитнес-сообщество» направило главе правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором попросило о льготах для спортклубов, документ есть в распоряжении NEWS.ru. В частности, представители индустрии рассчитывают, что кабмин и профильные министерства внесут поправки в перечень отраслей, имеющих право на льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых, а также на каникулы и иные преференции.

Просим правительство РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии о внесении изменений ОКВЭД 93.13. («Деятельность фитнес-клубов»), включив его в группировку 96.04. — «Деятельность физкультурно-оздоровительная», с целью включения в перечень отраслей, имеющих право на льготы по кредитованию с низким ставкам, возможности получения каникул и государственных или муниципальной преференций, утвержденных постановлением правительства, — говорится в документе.

Кроме того, «Национальное фитнес-сообщество» указало на то, что в 2022 году фитнес-рынок пережил серьезное испытание из-за ухода поставщиков премиального профоборудования для физкультурно-оздоровительных учреждений. В организации отметили, что тренажеры сильно подорожали, так как бизнес пытался наладить поставки через третьи страны. Помимо этого, около 60% игроков отечественного фитнес-бизнеса испытывают сложности с сервисным обслуживанием уже имеющихся западных тренажеров.

В этой связи сообщество просит внести изменения в нормативно-правовую базу и включить кардиотренажеры (беговые дорожки, эллиптические тренажеры, велотренажеры, степперы) в перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России и ввоз которого на территорию РФ не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

При этом представители бизнеса отметили, что в РФ есть производители спортивного оборудования, готовые заняться замещением импортных тренажеров, в том числе кардиотренажеров и тренажеров для изоляционных упражнений, необходимых для физической реабилитации и соцадаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Также возможно перевести все процессы их производства в Россию. Однако такие предприятия не признаны высокотехнологичными инновационными субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими право на льготную ипотеку, а также не включены в перечень видов технологий, признаваемых современными, для заключения специальных инвестиционных контрактов. «Национальное фитнес-сообщество» попросило внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Ранее президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина рассказала, что кадрового голода в российской фитнес-индустрии нет, но есть дефицит квалифицированных специалистов. Причинами сложившейся ситуации являются переход тренеров на работу в качестве ИП и самозанятых, а также частичная мобилизация и релокация.