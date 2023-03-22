Стало известно, каких специалистов не хватает фитнес-клубам России Президент Национального фитнес-сообщества Силина: квалифицированных тренеров не хватает из-за релокации и ухода в ИП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кадрового голода в российской фитнес-индустрии нет, но есть дефицит квалифицированных кадров, рассказала NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, причинами сложившейся ситуации являются переход тренеров на работу в качестве ИП и самозанятыми, что позволяет гораздо шире смотреть им на собственные возможности в качестве участника рынка, а также частичная мобилизация и релокация. Таким образом она прокомментировала публикацию «Коммерсанта» о нехватке сотрудников в спортклубах.

По ее словам, за пандемию COVID-19 около 30% инструкторов стали работать в онлайн-режиме, при этом в течение двух лет рынок обновлялся и пополнился новыми молодыми специалистами.

Есть недостаток квалифицированных кадров в фитнес-отрасли, но кадрового голода нет, у нас за 2022 год открылось новых 587 фитнес-объектов. Сыграл ряд ключевых факторов, давших такой эффект. Во-первых, треть инструкторов постепенно ушли из клубов и в качестве ИП, самозанятыми, тренируют онлайн и на улицах. Во-вторых, около 7% ушли защищать родину по частичной мобилизации. В-третьих, еще 5% произвели релокацию, — рассказала Силина.

Эксперт подчеркнула, что у крупных сетей фитнес-клубов действуют собственные учебно-методические центры, внутренние университеты, где готовят кадры, но в небольших городах это сделать сложнее.

Подготовка кадров — скорее проблема клубов в небольших городах России, а не в крупных. После государственных вузов тренеру нужна дополнительная подготовка. Фитнес — это не только физкультура и спорт, это специализированный подход к неподготовленному человеку, — добавила Силина.

По информации «Коммерсанта» на рынке фитнес-услуг РФ усилился дефицит кадров. Издание сообщает, что в январе—феврале 2023 года количество вакансий превысило показатель прошлого года на 14%, число резюме сократилось на 3%. При этом за весь 2022 год число соискателей на рынке уменьшилось на 30%, а вакансий — выросло на 19%, пишет портал со ссылкой на исследование FitnessData.

Ранее Силина рассказала NEWS.ru, что что российская фитнес-индустрия практически нивелировала проблему поставок оборудования из-за рубежа, переориентировав логистические цепочки на азиатский рынок вместо США и Европы. Она подчеркнула, что речь идет о производителях материкового Китая и Тайваня. По ее словам, отрасль несет потери «из-за увеличения срока поставок товаров в два раза, вместо трех — шесть месяцев, и увеличения стоимости поставок».