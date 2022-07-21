Стало известно, как рубль отреагирует на смягчение санкций против банков Аналитик Маслов: в случае смягчения санкций против банков и портов РФ укрепление рубля неизбежно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае смягчения санкций в отношении российских банков и портов укрепление рубля неизбежно, сообщил финансовый аналитик Андрей Маслов журналу «Компания». К этому приведет увеличение экспорта товаров из России, так как повысится спрос на рубль, объяснил он.

Дополнительный экспорт российских товаров приведет к еще большему укреплению рубля, так как спрос на рубль просто будет больше. А вот с оставшейся внутри страны валютой все еще будут проблемы, так как критически упавший импорт и санкции не дают возможности использовать валюту для закупок товаров на Западе, — сказал Маслов.

При этом снятия ограничений с импорта западных товаров и услуг ждать не стоит, добавил он.

В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что при росте экспорта Россия может получить еще больше валюты, тогда ее предложение будет значительно превышать спрос.

19 июля сообщалось, что Евросоюз намерен разморозить часть ресурсов некоторых российских банков, чтобы облегчить торговлю продовольствием и удобрениями. Новые меры подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ. ЕС также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено.