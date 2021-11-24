Стало известно, где хранится весь золотой запас США

Основная часть золотого запаса США размещена на территории американской военной базы Форт Нокс в одном из самых надёжных хранилищ в мире. Однако существует ещё целый ряд мест, где находится остальная часть американского золота. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказала аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва.
По словам аналитика, в Форт Ноксе
Как объяснила эксперт, золотой запас страны традиционно используется для регулирования баланса Центрального банка, поддержания устойчивости валюты и обеспечения финансовой безопасности. Кроме того, он позволяет диверсифицировать портфель золотовалютных резервов ЦБ.
Периодически центральные банки покупают или продают золото из резервов, — отметила Лукичёва.
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