Стало известно, где хранится весь золотой запас США

Основная часть золотого запаса США размещена на территории американской военной базы Форт Нокс в одном из самых надёжных хранилищ в мире. Однако существует ещё целый ряд мест, где находится остальная часть американского золота. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказала аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва.

По словам аналитика, в Форт Ноксе хранится порядка 4580 тонн золота. Часть золотого запаса США размещена в хранилищах филиалов Монетного двора США в Денвере — около 1400 тонн, а также в Уэст-Пойнте — порядка 1700 тонн. Ещё 400 тонн золота хранятся в подвалах ФБР в Манхэттене.

Как объяснила эксперт, золотой запас страны традиционно используется для регулирования баланса Центрального банка, поддержания устойчивости валюты и обеспечения финансовой безопасности. Кроме того, он позволяет диверсифицировать портфель золотовалютных резервов ЦБ.

Периодически центральные банки покупают или продают золото из резервов, — отметила Лукичёва.

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