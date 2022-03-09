Стало известно, что ждёт США после отказа от российской нефти

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с NEWS.ru дал свой прогноз на стоимость нефти в Соединённых Штатах. Кроме того, эксперт рассказал, где Штаты будут покупать нефть после отказа от российских энергоресурсов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что запрет импорта топлива из России приведёт к негативным последствиям и для самих Штатов, однако Вашингтон готов пойти на такой шаг. Цены на бензин в любом случае продолжат расти из-за санкций, но власти будут с этим бороться.

Бензин в Америке будет дорожать, и Байден сам это сказал, что надо готовиться американским потребителям к росту стоимости топлива. И в этом плане мы видим, что там ничего не меняется. Там будет некий переходный период, пока произойдёт перераспределение потоков нефти — мы с американского рынка уйдём на азиатские рынки, или южноамериканские, а тот, кто поставлял аналогичные объёмы туда, перейдут на американские. То есть поменяемся рынками сбыта с кем-то, скорее всего, из ближневосточных поставщиков, — считает эксперт.

По его словам, Байден хотел бы, чтобы весь мир отказался от российской нефти, но для этого необходимо найти замену. Для себя он выделил Иран и Венесуэлу, но и с этими странами есть определённые сложности.

Вот он и пытается Иран вывести из-под санкций, с Венесуэлой ведутся переговоры. Но, опять же, если Иран ещё более или менее какие-то объёмы, там, миллион баррелей в сутки может довольно быстро увеличить экспорт, то с Венесуэлой всё сложнее, на это уйдут месяцы, если не годы, чтобы восстановить там добычу, потому что всё довольно сложно в плане технического оснащения. Там надо новые инвестиции делать, и новые скважины бурить, и т.д. поэтому Венесуэла, это, скорее, такая среднесрочная-долгосрочная перспектива. Ну а в краткосрочной перспективе он хотел бы чтобы страны ОПЕК увеличили объём производства, там, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Ирак, возможно. Поэтому он и ведёт с ними переговоры. Но те хотят сохранить нейтралитет, не разрушать как формат соглашение ОПЕК+, поэтому стараются не вставать ни на чью сторону в данном конфликте, и говорят, что у них свой график увеличения добычи, и менять его не хотят. Поэтому существенных успехов по поиску новой добычи вместо российской у Байдена нет. И цена на топливо в Америке будет расти, — подытожил спикер.

Накануне издание The Hill опубликовало статью, в которой говорится, что США смогут пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка нанесёт им огромный финансовый ущерб. Российские энергоресурсы составляли свыше 8% от всего американского импорта нефти и нефтепродуктов, отказ от них повлечёт значительное повышение цен, пока они не будут заменены поставками энергоносителей откуда-то ещё.