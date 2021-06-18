Стали известны регионы-лидеры по сумме ипотечных кредитов

https://static.news.ru/photo/9e9c2a94-d011-11eb-a4df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самый большой размер среднего кредита до сих пор остаётся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом средний размер кредиты вырос на четверть. Об этом пишет РБК.

В среднем по России размер кредита увеличился с 2,3 миллионов рублей до 2,9 миллионов. Среди регионов безусловным лидером является Москва. Средний размер кредита изменился с 4,77 миллионов рублей в мае 2020 года до 5,9 миллионов рублей в мае 2021 года соответственно. Далее по списку идёт Московская область с увеличением от 3,52 до 4,3 миллионов. На третьем месте оказался Санкт-Петербург с показателем в 4,16 миллиона рублей в 2021 году против 3,25 миллионов рублей годом ранее.

Меньше всего средний размер кредита приходится на Алтайский край и Челябинскую область, следует из данных Объединённого конструкторского бюро.

Так в Алтайском крае средний размер кредита составил 1,92 миллиона рублей. А в Челябинской области он оказался еще меньше и составил 1,89 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что счётная палата предложила изменить условия льготной ипотеки. Необходимо ввести ограничения, разрешив участие в ней лишь для россиян, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.