Стала известна новая дата встречи стран ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/872182c0-a6e5-11ea-98f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая встреча стран ОПЕК+ может состояться в субботу, 6 июня. Дату определили после того, как Россия и Саудовская Аравия спустя неделю споров договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что Багдаду будет сложно принять новые условия сделки, поскольку в мае Ирак выполнил обязательства только наполовину. Стране ещё предстоит сократить производство на 24%, до 3,28 млн баррелей в сутки.

Также отмечается, что согласованы новые условия с Анголой, Казахстаном и Нигерией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил: мировой спрос на нефть начнёт снижаться с 2030 года. Он отметил, что к тому времени показатели потребления нефти выйдут на плато в значительной мере из-за того, что страны Европы и Китай решили развивать отрасль электромобилей.