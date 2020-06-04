Стала известна новая дата встречи стран ОПЕК+

Новая встреча стран ОПЕК+ может состояться в субботу, 6 июня. Дату определили после того, как Россия и Саудовская Аравия спустя неделю споров договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти.
Об этом
Также отмечается, что согласованы новые условия с Анголой, Казахстаном и Нигерией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил: мировой спрос на нефть начнёт снижаться с 2030 года. Он отметил, что к тому времени показатели потребления нефти выйдут на плато в значительной мере из-за того, что страны Европы и Китай решили развивать отрасль электромобилей.
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