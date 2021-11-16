Стал известен возможный срок запуска «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен к концу отопительного сезона 2021-2022 годов. Такой прогноз сделали в рейтинговом агентстве Fitch с учётом темпов сертификации трубопровода, сообщает ТАСС.

В агентстве считают, что приостановка сертификации СП — 2 связана с процедурными вопросами, а не политическими. По мнению экспертов, «конспирологию» в этом искать не следует, поскольку власти Германии продолжают поддерживать газопровод.

Специалисты также отметили , что данная ситуация ведёт к неопределённости на рынке. Дело в том, что пока нет ясности, готов ли «Газпром» значительно нарастить поставки топлива в Европу до тех пор, пока СП — 2 не начнёт работу.

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процедура возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.