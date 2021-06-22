Стало известно, сколько россиян смогут отдохнуть в Турции до конца сезона

После снятия ограничений на перелёты в Турцию ожидается резкое увеличение числа туристов из России. Более трёх миллионов россиян смогут посетить турецкие курорты до конца октября 2021 года. Об этом сообщает АТОР.

Турпоток из России в Турцию увеличится в случае сохранения повышенного спроса на бронирование отелей и покупки билетов, а также отсутствия ограничений, связанных с коронавирусом. Прогноз может улучшиться, если в октябре в Турции сохранится хорошая погода до конца сезона и цены на туры будут привлекательными.

Учитывая, что ограничения на количество авиарейсов за день сняты, авиакомпании смогут выйти на мощности, сравнимые с временами до периода пандемии. Уже сейчас стало известно, что в Анталье в определённые даты могут за день принимать более 150 рейсов из России с желающими отдохнуть, отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что рекордного турпотока уровня 2019 года не ожидается. Тогда Турцию посетили более семи миллионов туристов. А уже в 2020 году количество россиян, выбравших турецкие курорты, сократилось до двух миллионов человек.

Что касается цен на путёвки, то средняя стоимость отдыха на девять ночей в пятизвёздочном отеле с услугой «всё включено» обойдется в 58 тысяч рублей на двоих. Это почти на 20% дешевле, чем годом ранее. Однако с увеличением ажиотажа цены на путёвки будут расти.

Ранее стало известно, что туристы начали отказываться от российских курортов в пользу Турции.