США внесли более 90 организаций в список экспортных ограничений против РФ

Минторг США добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ из-за российской военной операции на Украине. В частности, речь идёт об организациях и физических лицах из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России. Изменения в правила экспортного контроля вступят в силу с 9 марта, сообщается в уведомлении Федерального регистра.

Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR), добавив в список 91 новое наименование, — говорится в уведомлении.

В Вашингтоне считают, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США. Они «участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонный секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки».

Большая часть субъектов, внесённых в список экспортных ограничений, «зарегистрирована или базируется в России».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной военной операции на Украине. По её словам, Россия должна восстановить мир, а также признать суверенитет и территориальную целостность Украины, тогда как сейчас российское руководство «фактически отрицает само право Украины на существование».

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, ранее заявил, что санкции, которые ввёл Берлин в отношении Москвы, призваны оказать давление, но они также открывают пространство для дипломатии. Он также отметил, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле не давали обещаний не начинать военную операцию на Украине.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.