Аналитик объяснила, почему США продолжат поставки газа в Европу

https://static.news.ru/photo/9d3e87f8-2ea2-11ea-80f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза из США вряд ли полностью прекратятся на фоне пандемии коронавируса. Это связано с необходимостью выполнить условия ранее заключённых контрактов, заявила старший аналитик по газу Refinitiv Марина Цыганкова.

В мае общие объёмы поставок СПГ из Соединённых Штатов не снизились. Однако часть их была направлена в Азию, а не в Европу, отметила она.

В июне и июле, полагает эксперт, американские поставки должны резко уменьшиться.

Вместе с тем поставки из США вряд ли полностью прекратятся, так как достаточно большие объёмы законтрактованы на долгий срок, — цитирует Цыганкову РИА Новости.

На рынке СПГ развязалась борьба, в которой поставщики пытаются удержать позиции в условиях рекордно низких цен и слабого спроса. Многие эксперты полагают, что Россия выстоять сможет, а в аутсайдерах останутся наименее эффективные игроки и транснациональные компании.

По оценке Международного энергетического агентства, в I квартале 2020 года потребление газа в мире сократилось более чем на 3%. По итогам года оно может уменьшиться на 5% — впервые за 10 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может одержать триумф над Соединёнными Штатами в битве за европейский рынок газа.