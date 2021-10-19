США призвали Россию нарастить поставки газа в Европу

Представители администрации США на встрече с российской делегацией и вице-премьером Алексеем Оверчуком призывали Россию нарастить поставки газа в Европу. По их словам, наращивание поставок будет означать, что газ не используется как оружие. Об этом Оверчук рассказал в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьёвым».
Вице-премьер
У нас есть своя позиция, у них есть своя позиция, это нормально, — подчеркнул Оверчук, напомнив, что одновременно с этим Вашингтон выступает против трубопровода «Северный поток — 2».
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. По его словам, утверждения о том, что он начался из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», беспочвенны. Он также отметил, что ситуация может повториться в будущем, поскольку топлива в европейских газохранилищах не хватает.