США призвали Россию нарастить поставки газа в Европу

Представители администрации США на встрече с российской делегацией и вице-премьером Алексеем Оверчуком призывали Россию нарастить поставки газа в Европу. По их словам, наращивание поставок будет означать, что газ не используется как оружие. Об этом Оверчук рассказал в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьёвым».

Вице-премьер уточнил , что США объясняют озабоченность поставками газа на европейский рынок заинтересованностью в стабильной Европе. При этом Кремль неоднократно подчёркивал, что не использует поставки газа как оружие. К тому же для наращивания поставок газа из России в ЕС потребуются контракты и трубопроводные системы. Вопрос об этом обсуждался с заместителем помощника президента США по нацбезопасности Далипом Сингхом, замгоссекретаря США Уэнди Шерман и с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, которым Оверчук объяснил позицию России относительно причин кризиса.

У нас есть своя позиция, у них есть своя позиция, это нормально, — подчеркнул Оверчук, напомнив, что одновременно с этим Вашингтон выступает против трубопровода «Северный поток — 2».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. По его словам, утверждения о том, что он начался из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», беспочвенны. Он также отметил, что ситуация может повториться в будущем, поскольку топлива в европейских газохранилищах не хватает.