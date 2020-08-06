США пригрозили оператору немецкого порта Мукран «финансовым разрушением»

https://static.news.ru/photo/289cf052-d7f2-11ea-bdbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Три американских сенатора отправили письмо оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». Текст от 5 августа с настоятельным призывом отказаться от Nord Stream 2 подписан Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на трёхстраничное послание, оказавшееся в распоряжении редакции.

Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта «Северный поток — 2», вы разрушите будущее финансовое выживание своей компании, — уверяют авторы.

Порт Мукран является логистической базой для реализации «Северного потока — 2». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода ещё не построены. Большая его часть находится в датских территориальных водах, меньшая часть — в немецких.

Два судна под российским флагом «Фортуна» и «Академик Черский», которые должны достроить трубопровод, сейчас находятся в Мукране. Здесь же хранятся трубы, порт также снабжает провизией два российских корабля.

Сенаторы обвиняют Fährhafen Sassnitz GmbH в «сознательном предоставлении важных товаров, услуг и другой поддержки для проекта Nord Stream 2».

Ваша поставка на «Фортуну» или «Академик Черский» обязательно будет подвергнута санкциям в тот момент, когда одно из двух судов опустит в воду трубу для строительства газопровода, — пишут они.

Подписанты поясняют, что письмо служит официальным юридическим уведомлением о том, что поддержка проекта трубопровода сопряжена с риском того, что под американские санкции может попасть как сам порт, так и его управляющие, акционеры и сотрудники. Это значит, что порт и указанные лица будут экономически и финансово отрезаны от Соединенных Штатов. Всем американским физическим лицам и компаниям будет запрещено вести дела с портом и заинтересованными лицами, включая импорт и экспорт товаров через «Мукран».

Fährhafen Sassnitz GmbH на 90% принадлежит городу Засниц и на 10% — земле Мекленбург-Передняя Померания. В ответ на запрос издания представителя порта сообщили, что пока не могут ничего прокомментировать относительно этого письма.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы, предоставляя России инструмент давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина. Так, заявлялось, что подводное оборудование, установленное российской стороной на газопроводе «Северный поток — 2», позволит России получать разведывательные данные со дна Балтийского моря и осуществлять шпионаж за деятельностью европейских стран.

При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Дешёвый газ из России по «Северному потоку» составит американцам серьёзную конкуренцию.

Сенатор Тед Круз является последовательным противником «Северного потока — 2» в США. За последние несколько месяцев он прибеггал к разным мерам, чтобы воспрепятствовать реализации проекта. При этом сам сенатор близок к нефтегазовой отрасли США. Согласно отчётам Opensecrets, организации, которая отслеживает лоббистскую деятельность, Круз с 765 тысячами долларов в Сенате в 2018 году, безусловно, имеет наибольшее количество грантов от нефтегазовой отрасли, отмечают журналисты Handelsblat.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков. Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.