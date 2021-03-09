Американцы оказались крупнейшими держателями российского госдолга

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Инвесторы из Соединённых Штатов и Великобритании лидируют среди иностранных держателей российских ОФЗ, сообщил Банк России.

Американцы владеют примерно 1,89 трлн российского госдолга, что больше, чем совокупный объём вложений представителей других государств, следует из данных регулятора. При этом по состоянию на 1 января 2021 года иностранцы владели 23,3% облигаций, в течение 2020 года этот показатель снизился на 8,9 п. п., так как нерезиденты снизили своё присутствие в новых размещениях. Кроме того, доля аффилированных с Россией лиц среди иностранцев не превышает 1%.

Наблюдаемая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств, — считают в Центробанке.

Однако в ведомстве отметили, что высокая доля локальных инвесторов снижает риски.

По данным ЦБ, крупнейший держатель российских ОФЗ на начало 2021 года владел бумагами на 2,4 трлн рублей — это 17,7% всего госдолга страны. Регулятор считает такую концентрацию «относительно высокой». При этом 51% всего госдолга приходится на 10 крупнейших инвесторов, среди которых есть как местные, так и иностранные держатели.

Ранее NEWS.ru писал, что цены рублёвых гособлигаций упали в стоимости на фоне новостей о возможном введении США и Великобританией новых ограничений в отношении российского госдолга. Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, падал 5 марта на 0,6%, что является максимальным показателем с середины февраля.