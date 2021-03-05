Российские гособлигации упали в цене на опасениях новых санкций

https://static.news.ru/photo/9f83347c-7dc1-11eb-b45a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены рублёвых гособлигаций упали в стоимости на фоне новостей о возможном введении США и Великобританией новых ограничений в отношении российского госдолга. Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, падал 5 марта на 0,6%, что является максимальным показателем с середины февраля.

Санкции на госдолг, о возможном введении которых накануне сообщили иностранные СМИ, ударят по рублю, российским акциям и облигациям федерального займа (ОФЗ), рассказал РБК директор инвестиционной компании Дмитрий Полевой. При этом остаётся непонятным, какие политические цели могут преследовать такие ограничения, потому что они почти не затронут властные круги, но могут спровоцировать ответные меры против иностранного бизнеса.

Санкции в отношении российского госдолга приведут к серьёзному росту напряжённости между Западом и Россией и могут стать слишком большим шагом, по крайней мере для некоторых стран Европейского союза, — рассказал агентству Bloomberg стратег Rabobank в Москве Пётр Матыс.

В настоящее время иностранные инвесторы являются владельцами внутреннего долга РФ на сумму более $40 млрд. Крупнейшими держателями госбумаг остаются крупные американские инвестиционные фонды, такие как Blackrock, Vanguard Group и Legg Mason. По данным на 1 февраля, доля рублёвых ОФЗ в собственности иностранных инвесторов составляла 23,4% ($43 млрд).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти США и Великобритании среди прочих санкций рассматривают введение ограничений в отношении российского госдолга.

Как сообщал NEWS.ru, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич рассказал, что действительно болезненным ударом по рублю могут оказаться санкции США, включающие запрет на инвестиции в новые выпуски российского госдолга. В этом случае российскую валюту ждут потрясения в рамках 3–8% от стоимости.