Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei. Это позволит ей закупать оборудование у американских предприятий.
Временная лицензия может быть продлена на 90 дней, сообщает агентство
Компанию Huawei в США обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой КНР.
Ранее News.ru сообщал, что Huawei планирует увеличить штат российских центров исследований и разработок. В течение пяти лет компания намерена привлечь к работе более 1,5 тысячи человек. Сейчас у китайской компании два локальных R&D-центра в Москве (400 сотрудников) и Санкт-Петербурге (150 специалистов). До конца 2019 года Huawei планирует открыть три новых R&D-центра. Однако в каких городах — пока не раскрывается.