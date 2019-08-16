https://static.news.ru/photo/336c6f38-c0a3-11e9-801d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei. Это позволит ей закупать оборудование у американских предприятий.

Временная лицензия может быть продлена на 90 дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Компанию Huawei в США обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой КНР.

Ранее News.ru сообщал, что Huawei планирует увеличить штат российских центров исследований и разработок. В течение пяти лет компания намерена привлечь к работе более 1,5 тысячи человек. Сейчас у китайской компании два локальных R&D-центра в Москве (400 сотрудников) и Санкт-Петербурге (150 специалистов). До конца 2019 года Huawei планирует открыть три новых R&D-центра. Однако в каких городах — пока не раскрывается.