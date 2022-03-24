США исключили из санкций сделки, необходимые для работы дипмиссий в РФ

Минфин США исключил из введённых санкций финансовые сделки, необходимые для работы дипмиссий третьих стран в России. Гражданам США разрешено совершать такие финансовые операции, следует из опубликованной американским министерством генеральной лицензии, пишет РИА Новости.

За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России, — говорится в документе.

Минфин разместил ещё одну лицензию, также касающуюся исключений из введённых против России ограничений. Теперь американским СМИ разрешается проводить финансовые операции в Крым у, ЛНР и ДНР, но только в той мере, «которая необходима для осуществления журналистской работы» в указанных регионах.

Ранее Минфин США уточнил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. Запрет касается сделок резидентов США с лицами из санкционных списков.