https://static.news.ru/photo/1b43bb08-ca87-11e9-82fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Срок выплаты страхового возмещения вкладчикам в ближайшие три–четыре года может сократиться с 14 до семи дней. Об этом заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

По ряду позиций мы можем поставить себе прямые задачи, например, по срокам возмещения. Да, мы до последнего времени говорим, что 14 дней — это очень хорошо. Но нам ничего не мешает добрести до семи дней на горизонте ближайших трёх–четырёх лет, — цитирует Исаева ТАСС .

Руководитель АСВ назвал эту задачу посильной, добавив, что «не поставить её перед собой было бы неправильно».

Как писал News.ru, по данным АСВ, на 30 крупнейших российских банков пришлось более 90% вкладов физлиц.