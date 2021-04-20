Среднюю ставку по ипотеке хотят снизить до 6,9% годовых

https://static.news.ru/photo/6852dc84-a240-11eb-a944-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя ставка по ипотеке в России будет поддерживаться на уровне 6,9% при помощи субсидий. Этот уровень планируется поддержать до 2030 года.

Предложение рассматривалось на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина. Но пока по нему никаких решений не принято, уточняют «Известия». Средняя ставка по ипотеке — это главный целевой показатель по нацпроекту «Жильё и городская среда». В марте ставка была на уровне 7,28%, хотя планировалось её снижение с 8,7% в 2020 году до 7,9% в 2024 году. Фактическое снижение ставки стало одной из причин для пересмотра плана нацпроекта.

Снижение ставки по ипотеке возможно только при определённом лимите государственных субсидий в размере 3% от общего объёма кредитов и колебании ключевой ставки Центробанка в пределах 4,5–6%.

Представитель Хуснуллина подтвердил изданию, что правительство действительно ставит задачу снижать на сегодня средневзвешенную ставку по ипотеке, так как именно такого рода кредиты помогают улучшить жилищные условия россиян. При этом должна быть продлена льготная программа на покупку квартир, но пока говорить об этом рано.

Как сообщалось ранее, россиянам станет проще рефинансировать ипотеку, оформленную с помощью материнского капитала. Правительство упростило эту процедуру семьям с детьми.