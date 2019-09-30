https://static.news.ru/photo/ee603024-e36a-11e9-aa04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сумма ипотеки, которую стали получать россияне, выросла. Средний показатель достиг 2,5 млн рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, и на 25% — чем в 2017 году.

Исследование провело бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным компании, с конца 2018 года до начала лета 2019-го отмечается рост полной стоимости кредита (ПСК) на один процентный пункт, до 11,5%, «хотя после снижения ключевой ставки ЦБ РФ есть предпосылки к её снижению». В исследовании отмечается, что 70% ипотечного портфеля (1,9 трлн рублей) имеет ПСК 11% и ниже.

Всего за период январь–август 2019 года было выдано 311 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 787,7 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что российские банки за восемь месяцев 2019 года выдали на 13,5% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.