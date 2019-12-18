https://static.news.ru/photo/8acfeae4-21a5-11ea-9e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Средняя стоимость полиса ОСАГО упала в январе — ноябре текущего года на 5,2% — до 5,409 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента организации Игоря Юргенса.

Средние выплаты, наоборот, подросли на 2,6% — до 68,3 тысячи рублей, говорится на официальном сайте РСА. В 2019-м граждане заключили 36,65 млн договоров по ОСАГО (рост 1,3%). Но объём перечисленных премий уменьшился на 3,9% — до 198,26 млрд рублей.

Мы видим, что практически весь 2019 год, после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, премии по обязательной «автогражданке» неуклонно снижаются, а выплаты растут, — передаёт портал РСА.

Юргенс добавил, что с 1 декабря заработали актуальные справочники с ценами запчастей, по которым стоимость «средней корзины» деталей увеличилась почти на 10%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России готовится принять постановление, которое позволит водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде. Полицейские смогут проверить факт наличия договора обязательного страхования через специальную автоматизированную систему.

В настоящий момент штраф за забытый дома полис ОСАГО составляет 500 рублей, а полное его отсутствие влечёт наложение штрафа в 800 рублей.