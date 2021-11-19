Средний размер ипотеки в России превысил 3,7 млн рублей

В октябре средний размер ипотечного кредита составил 3,74 млн рублей, что на 4,5% превышает показатель сентября. При этом количество выданных кредитов сократилось до 58 тысяч, или на 1,6%. Эксперты ожидают, что выдача кредитов вырастет на 10–15% к Новому году, сообщает РИА Новости.

Рост средней суммы ипотечного кредита в первую очередь связан с ростом стоимости недвижимости и со снижением доли квартир, приобретаемых в инвестиционных целях, стоимость которых была ниже средней по рынку, что тянуло среднюю сумму вниз, — пояснил агентству глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По данным компании, влияние этих факторов постепенно снижается, поэтому маловероятно, что средний размер ипотеки перешагнёт отметку в 4 млн рублей. В то же время отмечается, что в крупных городах этот показатель уже превышает 6,5 млн рублей.

Собеседник агентства добавил, что снижение числа выданных кредитов логично на фоне значительного изменения программы господдержки ипотеки. Эксперты прогнозируют рост спроса на эти кредиты в преддверии новогоднего сезона. Рост может составить 10–15% по сравнению с предыдущими месяцами.

Ранее сообщалось, что риелторы предупредили о возможном повышении ставки по ипотечным кредитам до 10% к концу текущего года. В 2022 году она может превысить этот показатель, если ЦБ ещё больше увеличит ключевую ставку.