Спрос на покупку квартир в России рекордно вырос

https://static.news.ru/photo/3cc22d74-986b-11eb-b241-96000091f725_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global look Press

В 2020 году интерес граждан к приобретению недвижимости заметно вырос, на пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей, свидетельствует совместное исследование «Иносстраха» и Финансового университета при правительстве РФ.

Исследование проводилось методом опроса экспертов в области недвижимости, а также жителей городов трёх восточных федеральных округов с населением более 100 тысяч человек. Всего было опрошено 6,6 тысячи респондентов.

Прирост числа тех, кто хотел бы приобрести жильё в течение ближайших месяцев, достиг максимума в сентябре 2020 года и превысил аналогичный показатель 2019 года на 78%, сообщила пресс-служба «Ингосстраха».

В январе — феврале 2021 года спрос несколько снизился. Так, в феврале число россиян, намеренных в скором времени решить жилищный вопрос, превысило аналогичный показатель 2019 года на 28%.

В значительной степени спрос на квартиры подогревается притоком потенциальных мигрантов, которые хотели бы перебраться в европейскую часть России из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, говорится в исследовании.

По данным исследования, 8% семей из Уральского федерального округа рассматривают возможность приобретения квартиры в европейской части России, чтобы использовать её как второе жилье или место для постоянного проживания в случае переезда. В Сибирском федеральном округе этот показатель составил 5%, в Дальневосточном — 7%. Жители этих округов формируют значительную часть спроса на недвижимость во многих городах европейской части России.

В топе самых привлекательных городов для приобретения недвижимости для жителей трёх федеральных округов оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапа, Калининград, Пермь, Геленджик, Новороссийск, а также Казань.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Основу спроса на квартиры в европейской части России формируют потенциальные переселенцы, желающие перебраться в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, приморские города Краснодарского края, а также в Калининград.

Важно отметить, что в значительной степени при переселении в европейскую часть страны граждане ориентируются на приобретение недвижимости за счёт собственных накоплений, без привлечения ипотеки. Так, среди потенциальных переселенцев доля тех, кто намерен взять ипотечный кредит, на 46% меньше, чем в среднем по стране. При этом мигранты из трёх восточных федеральных округов проявляют больше интереса к страхованию недвижимости: 18% тех, кто намерен купить недвижимость в европейской части России, намерены застраховать свое приобретение.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры повлияли как на экономическую ситуацию, так и на жизненный уклад людей. В 2020 году россияне были вынуждены массово перейти на удалённый формат работы, что на фоне кризиса ещё раз дополнительно подчеркнуло ценность недвижимого имущества, ведь квартиры и дома стали для многих не просто местом жительства, но и своего рода офисом. Это способствовало росту интереса граждан к страхованию жилья. Например, в нашей компании прирост премий в страховании имущества физических лиц по итогам прошедшего года составил порядка 20%. Мы рассчитываем, что в 2021 году этот тренд будет только набирать обороты, а спрос на страхование недвижимости продолжит расти, — комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.