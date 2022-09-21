Спрос на детские умные часы в начале учебного года вырос в шесть раз

Фото: shutterstock

Продажи детских умных часов накануне 1 сентября и в первую неделю месяца выросли в шесть раз. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе МегаФона.

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ажиотажный спрос наши аналитики связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета, — сказал собеседник NEWS.ru.

Пик спроса пришелся на 31 августа и 1 сентября, и тогда средний чек покупки вырос на 15%. Лидерами продаж стали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei.

Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: ElarI FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие гаджеты дают возможность родителям не только отслеживать местоположение ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Самыми популярными стали устройства в жёлтом и розовом цвете — на них пришлось 62% всех продаж, — добавили в пресс-службе.

Детские смарт-часы активно покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода, отметили в МегаФоне.