Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки. Конкретные причины такого решения кредитной организации не уточняются, пишет «Интерфакс» со ссылкой на кол-центр банка. Накануне стало известно, что организация попала в санкционный список США.

На данный момент выдача ипотеки приостановлена, — сказал сотрудник кол-центра.

Как добавляет агентство, в пресс-службе банка отказались от комментариев по данному вопросу.

В официальном обращении Совкомбанка к клиентам говорится , что разработано несколько сценариев преодоления последствий введения санкций «таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов». Уточняется, что операции по банковским картам остаются доступными в полном объёме.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщило, что из-за обострения экономической ситуации банки России пересмотрели риск-политику в отношении своих клиентов. Теперь получить кредит будет сложнее, а некоторые организации вообще перестали предоставлять такую услугу. Это сделано для того, чтобы в условиях паники граждане страны не влезали в долги.

Под санкции США попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия» и Сбербанк. Центробанк и правительство РФ заявили о намерении оказывать любую требуемую поддержку кредитным организациям. При этом банки заранее разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в такой ситуации, сообщил регулятор.