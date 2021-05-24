Советник президента назвал самый большой риск для экономики РФ

https://static.news.ru/photo/3742a338-bc9c-11eb-885a-96000091f725_660.jpg Руслан Эдельгериев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост выбросов парниковых газов на территории России является самым большим риском для экономики страны. Советник президента РФ, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев считает, что для сохранения конкурентоспособности местной продукции необходимо перейти на низкоуглеродное производство, передаёт ТАСС.

Самый большой риск сейчас — это рост выбросов парниковых газов. Если наши партнёры за рубежом посредством своей деятельности глобально снижают в своей стране выбросы, то, к сожалению, в нашей стране эти выбросы растут, — заявил Эдельгериев во время международного форума «Экология».

Он отметил, что борьба с ростом выбросов необходима, если Россия хочет выйти на новые международные рынки и сохранить конкурентоспособность продукции. Требования к углеродному следу продукции, по его словам, уже перешли на потребительский уровень, поэтому «нужно переходить на ту структуру экономики, которая будет вести к низкоуглеродному развитию».

Ранее компания UC Rusal, которую основал миллиардер Олег Дерипаска, решила выделить «грязные» активы (старые алюминиевые заводы, загрязняющие окружающую среду) в отдельную структуру. Это поможет компании, переименованной в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям ЕС и США и сфокусироваться на экспорте алюминия с низким углеродным следом. Как пояснил гендиректор UC Rusal Евгений Никитин, эта трансформация говорит о «приоритете экологического прогресса», которым руководствуется компания — один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия.