Компания Дерипаски выделит «грязные» заводы в отдельную структуру

Компания UC Rusal, которую основал миллиардер Олег Дерипаска, решила выделить «грязные» активы (старые алюминиевые заводы, загрязняющие окружающую среду) в отдельную структуру. Это поможет компании, переименованной в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям ЕС и США и сфокусироваться на экспорте алюминия с низким углеродным следом, сообщает РБК.
Новая структура (её название компания пока не раскрывает) с более «грязными» заводами, требующими дорогостоящей модернизации для снижения выбросов, сосредоточится на развитии внутреннего рынка, — сообщает издание.
Как пояснил гендиректор UC Rusal Евгений Никитин, эта трансформация говорит о «приоритете экологического прогресса», которым руководствуется компания — один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия.
Предполагается, что в AL+, которая продолжит экспортировать алюминий в страны с высокими требованиями к экологии, войдут Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский алюминиевые заводы и шведский КУБАЛ. На внутренний рынок будут работать Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский алюминиевые заводы.
Ранее Никитин объявил о программе модернизации сибирских заводов UC Rusal. В Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке планируется заменить половину электролизов на современные. В результате выбросы фторидов должны снизиться на 73%, а бензапирена — на 100%. Президент Владимир Путин уже одобрил предоставление госгарантий для модернизации заводов на сумму 266 млрд рублей. Кроме того, по словам Никитина, AL+ как компания с низким углеродным следом сможет привлекать дешёвое финансирование.
В 2018 году компания Rusal, как и другие активы Олега Дерипаски, попала под американские санкции. Это привело к ограничению работы компании, а также к росту цен на алюминий. Дерипаска сократил количество своих акций, потеряв контрольный пакет, а в EN+ Group был назначен независимый совет директоров. В 2019 году обе компании были выведены из санкционного списка США.
Однако позже агентство Bloomberg сообщило, что правительство США получило от европейских чиновников данные о том, что Дерипаска сохранил значительное влияние на руководство En+ и Rusal и использовал его, чтобы оказать давление на правительства западных стран. Предприниматель таким образом якобы пытался не допустить увеличения поставок на внешние рынки алюминия из Китая.
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