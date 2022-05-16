Советник Эрдогана предложил замену российскому газу для Евросоюза Советник Эрдогана предложил ЕС заменить российский газ средиземноморским

Счетчик давления газа на газопроводе / Фото shutterstock.com

Турция вновь заявила о готовности направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы поставкам из России. Как заявил в интервью агентству Reuters официальный представитель президента республики Ибрагим Калын, через Турцию проходит наиболее подходящий маршрут для транспортировки газа из этого региона.

Турция готова помочь в этом отношении и быть частью данного процесса. <...> У нас есть газопровод, который идет до Джейхана, и мы можем транспортировать газ отсюда в европейские столицы, — заявил Калын.

Ранее сообщалось, что Европа рассматривает поставки израильского газа через Турцию в качестве альтернативы российскому топливу. В случае достижения такой договорённостиожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи. Кроме того, власти страны сосредоточили внимание на глубоководном бурении для добычи природных энергоресурсов из морей, в связи с этим Турция добавила в свой флот четвёртое буровое судно.