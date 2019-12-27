https://static.news.ru/photo/dcea2a88-2894-11ea-b03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Совет безопасности РФ одобрил основы госполитики в Арктике. Проект подразумевает развитие Арктической зоны до 2035 года.

Основы госполитики вчера одобрены Советом безопасности под руководством президента РФ Владимира Владимировича Путина, поэтому, я думаю, что никаких существенных изменений уже не будет, — заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он также отметил, что законопроект будет доработан и представлен Владимиру Путину в первом квартале 2020 года, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал патрулирование самолётами дальней авиации Арктики приоритетной задачей. РФ развивает военную инфраструктуру в регионе, в том числе на аэродромах, куда совершают перелёты стратегические и дальние бомбардировщики, сообщил он, писал NEWS.ru.